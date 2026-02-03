ソフトバンクの秋広が2日、特打でバックスクリーンへの連発を放つなど、新打撃フォームで力強い打球を披露した。長谷川打撃コーチの球を打ち込み実に153スイング。25発の柵越えをマークした。「最初は20分と決まってたんですけど、長谷川さんが“体力余ってたらいいよ”と言ってくれて」と充実した表情で汗を拭った。「量」は意識しているところでアーリーワークから打撃練習に取り組み、最後も室内練習場に移動しマシンを相