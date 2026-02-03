プロ野球の春季キャンプが2月1日に各球団でスタート。宮崎でキャンプインした巨人の阿部慎之助監督に日本テレビ「Going! Sports&News」が直撃しました。1月30日に放送された日本テレビ「news zero」で放送した『巨人軍監督日記』では、3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督に元巨人監督の高橋由伸さんが「1月時点の開幕スタメン」を直撃。今シーズンは、長年4番を務めていた岡本和真選手がメジャー挑戦となり、新た