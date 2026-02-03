日本ハムの新庄監督が元中日の山本昌氏と、山崎武司氏が臨時コーチとして参加することを発表した。期間は第3クールの10〜12の3日間。50歳まで現役を続け通算219勝左腕の山本氏には「50歳までやれたということは何かのテクニックがないと無理」と宮西ら左腕の指導に期待。セ・パ両リーグで本塁打王の山崎氏には「うちの打者は飛距離を飛ばす打者がたくさんいるから、3日間ですけど教えてもらえたら」と話した。