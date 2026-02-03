漫画家のみずしな孝之さん（52）によるプロ野球4コマ漫画「ベイスタ座」（協力・横浜DeNAベイスターズ）の連載がスタートした。講談社が運営するマンガアプリ＆WEB「コミックDAYS」にて毎週月曜に連載が更新される。みずしなさんは「令和に野球4コマを連載できること大変うれしいです！ベイスターズファンの方もそうでない方もよろしくです！」を話した。同社は「横浜DeNAベイスターズをこよなく愛し、TVアニメ化もされた累