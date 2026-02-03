「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）大一番に向けてさらなる賞金加算を目指し、ゾロアストロがクラシックの登竜門に挑む。デビュー当初から完成度の高い走りを見せてきた素質馬で、最大の武器は自在性。好位につけることはもちろん、追い込みに回れば切れ味鋭い末脚を発揮できる。ここまで重賞戦線で勝ち切れず、歯がゆい場面が続いてきたが、着実にステップは踏んできている印象だ。２度目の重賞挑戦となった前走・東スポ杯