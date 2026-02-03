スピードスケート・ショートトラックの日本代表が1日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで現地入り後初めて練習した。女子の平井亜実（トヨタ自動車）も入念に調整。50分間の練習を終え「合宿からコーチに細かい部分の改善点をいくつか言ってもらって、そこを確認しながらできた。凄く内容は充実していた」と手応えを口にした。全選手が初出場の日本女子にあって、最年長の平井はリレーチームをリードする立場だ。