日本ハム・伊藤大海投手（28）が2日、沖縄・名護キャンプで初めてブルペン入りし、23球を投げた。世界一連覇を狙うWBCでは、ドジャース・大谷翔平投手（31）が打者に専念する方針もあり、昨季の沢村賞右腕は大舞台での先発を志願。14日から始まる侍ジャパンの宮崎合宿までに3回程度の投球練習を予定しており、一歩ずつペースを上げていく。思わず伊藤の頬が緩んだ。構えた捕手ミットにボールが吸い込まれると、「めっちゃいい