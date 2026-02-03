取材に応じるナイジェリア出身のエマさん（仮名）＝1月23日日本で育ったにもかかわらず、両親に在留資格がないばかりに「非正規滞在」扱いとなった外国籍の子どもが、将来への展望を描けず苦悩している。衆院選では自民党が「不法滞在者ゼロ」を掲げ、参政党も取り締まり強化を主張。選挙結果次第では風当たりがさらに強まる恐れがある。「不法滞在者なの？」。ナイジェリア出身の高校3年エマさん＝仮名＝は昨年末、友人の言葉