「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）東京マイルは昨年の東京新聞杯Ｖを含めて６戦３勝。相性のいい舞台で、ウォーターリヒトが始動する。昨年、この一戦を制したあと、河内師の定年に伴い、石橋厩舎へ転厩。勝ち鞍こそなかったが、転厩４戦目のマイルＣＳで１５番人気の低評価を覆す３着。鮮やかな変わり身を見せた。石橋師は「うちに来てから４戦目で走ってくれたね」と胸をなで下ろす。「その前も決して状態は悪くなかった