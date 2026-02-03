３か月間で何が起きたのか――。ソフトバンクの秋広優人内野手（２３）が小久保裕紀監督（５４）の視線をくぎ付けにした。２日の宮崎春季キャンプでは、全体練習後に行われた約３０分間の特打で柵越えを２５発。中堅方向を意識した打撃で、圧巻のホームランショーを演じた。秋広の特打中、小久保監督は打撃ケージの斜め後ろに陣取った。時間いっぱいまで見守り「このオフでバッティングが全然変わっていた。まだ２日だけど、一