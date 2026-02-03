エプスタイン・ファイルがまたも物議をかもしている。米司法省は１月３０日、性的虐待罪などで起訴され公判前に自殺した実業家ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐる捜査資料などの関連文書「エプスタイン・ファイル」のこれまで非公開だった約３００万ページ分を公開。内容をめぐっては、ロシアのＫＧＢによる?世界最大のハニートラップ?の可能性が浮上している。トランプ大統領は昨年１１月、司法省に対し、あらゆる記録、