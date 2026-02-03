各局、2026年の冬ドラマがスタート。本誌恒例となった、コラムニストのペリー荻野さんと桧山珠美さんの“本音ドラマ対談”をお届けする。今回は、話題になっている民放各局のドラマ計9本について、1話を見たうえでの感想を語ってもらった。まず2人が「安心の安定感」と声をそろえたのは、『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系・木曜21時〜）。東京国税局資料調査課に新設された「ザッコク」こと「複雑国税