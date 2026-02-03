猫も冷え性になる？ 猫の祖先は砂漠で暮らしていました。砂漠は昼は暑く、夜は冷え込むこともある厳しい環境なので、猫もある程度寒さには耐えることができます。 しかし、日本の寒さと砂漠の寒さには違いがあり、そのうえ、家の中で暮らす猫たちは、一年中温度が一定に保たれた環境に慣れています。ちょっとした気温の低下で、猫の体が冷えて冷え性のような状態になることがあるのです。 猫の「冷え」のサイン