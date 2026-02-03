働く女性にとって、結婚や出産はキャリアを左右する大きな転機だ。しかし、中には目を疑うような独自ルールで縛り付けるような会社も存在する。投稿を寄せた長崎県の40代女性（サービス・販売・外食）は、かつて勤務していた介護施設での信じられない体験を振り返った。「同じ職場での恋愛はご法度で、付き合っているのがバレたら必ず女性の方が異動になります」さらに、「結婚したら職場を辞めなければならない」という暗黙の了解