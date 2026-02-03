会社に貢献したのに、トップの交代を機に理不尽な理由で職を追われる――投稿を寄せた神奈川県に住む60代男性（事務・管理／年収2000万円以上）は、そんなひどい目に遭ったことがあるようだ。かつて米国の医療機器メーカーの日本法人立ち上げに貢献したという男性。日本法人の社長と共に事業をリードし、ある程度の基盤を築き上げた自負があった。その働きぶりは、当時直属の上司だった本社のCFO（最高財務責任者）からも高く評価