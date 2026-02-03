楽天モバイルが「つながりやすさ強化宣言2026」を推進！地下鉄などの通信環境改善を実施楽天モバイルは2日、都内およびオンラインにて「楽天モバイル プレスカンファレンス」を開催し、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）におけるネットワークの改善状況と今後の計画を明らかにし、新たに「つながりやすさ強化宣言