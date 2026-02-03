交通情報です。JR九州によりますと、JR筑肥線で電力設備の破損が見つかりました。この影響で、次の区間のいずれも上下線で、3日の始発から運転を見合わせています。■JR筑肥線姪浜～西唐津、山本～伊万里■JR唐津線多久～西唐津運転再開には時間を要する見込みだということです。