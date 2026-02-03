会計時に「お酒を飲む人と飲まない人」が混ざると、割り勘を巡って不穏な空気が流れることがある。長崎県の40代女性は、ある友人の不誠実な振る舞いに頭を悩ませていた。「仲良しグループで焼肉屋に行きお酒を飲む人と飲まない人がいた場合は、料理は平等に割り勘で、飲み物はお酒を飲む人とそうでない人は飲み物は個別に計算してくれるので安心して参加できます」しかしある特定の友人だけは、女性を割り勘要員として見ている節が