睡眠不足の日が続くと頭がぼんやりしたり、反応が遅れたりしやすくなります。こうした変化は気分や根性の問題ではなく、神経の信号を速く伝えるための髄鞘(ずいしょう)が傷ついている可能性があるのだとイタリアのカメリーノ大学を中心とする研究チームが報告しました。Sleep loss induces cholesterol-associated myelin dysfunction | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2523438123Sleep Loss Is Physically Damaging Y