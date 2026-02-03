ノルディックスキー・ジャンプ男子のエース、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は、なぜ遠くに飛べるのか？２２年２月に北翔大、神戸大、理化学研究所などの研究チームがスーパーコンピューター「富岳」を使ってこの問いに答える分析をした。長らくジャンプの研究を重ねてきた北翔大の山本敬三教授は、常識を超えたスタイルが実はビッグジャンプを生み出す要因だと説明。高い完成度と評される「陵侑式」ジャンプの秘密を聞いた