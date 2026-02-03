ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）に出場するスピードスケート女子の吉田雪乃（２３）＝寿広＝と、男子の森重航（２５）＝オカモトグループ＝が１日、本番会場の「ミラノ・スピードスケート競技場」で初練習に臨んだ。展示場につくられた珍しい仮設リンクでの滑りとなり、選手からは「下（氷の中）が空洞の様な感覚」と違和感を指摘する声が出た。＊＊＊スケートリンクの工事、運営管理などを手がける株式会社パティネ