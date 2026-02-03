別府大分毎日マラソン（１日）で、２時間６分５９秒で日本人トップの２位となった吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は好走から一夜明けた２日、次戦のマラソンとして、名古屋で開催されるアジア大会（９月２６日）か、世界トップレベルの高速マラソンとして知られるドイツ・ベルリンマラソン（９月２７日）へ出場するプランを明かした。青学大出身の吉田は、母校を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受け