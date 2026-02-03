米音楽界最高峰・グラミー賞の発表と受賞式が１日（日本時間２日）に米ロサンゼルスで行われ、日本の有名タレントが親子で姿を見せた。インスタグラムで「グラミー賞になんと今回は、次男も行かせて貰いました！専属通訳助かります」と報告したのは、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ。「初日ネットニュースなりました今日楽しんで明日、朝イチ帰ります」と明かし、ミニドレスで華やかにドレスアップ。次男もスーツをビシ