史上初の快挙を成し遂げた張本が勢いのままにアジア杯に挑む(C)Getty Images2026年の卓球全日本選手権では、4つの種目で張本美和（木下グループ）が頂点に立った。シングルスではジュニア、一般の部を制し、今月1日には混合ダブルス、女子ダブルスでも優勝を果たしている。史上初の4冠を達成し、大会の歴史に名前を刻むとともに、これ以上ない程のインパクトも残すこととなった。【動画】張本美和が世界女王を相手に大善戦！孫穎