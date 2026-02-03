ミラノ・コルティナオリンピックパラリンピックの開催を間近に控え旭川市ではゆかりの選手を応援する横断幕が設置されました。早朝の旭川市役所です。まだ誰もいない総合庁舎のロビーに掲げられたのは大きな横断幕です。横断幕は開催を間近に控えたミラノ・コルティナオリンピック・パラリンピックに出場するアルペンスキーの安藤麻選手ら旭川ゆかりの出場選手の名前が記されていました。オリンピックは今月(２０２６