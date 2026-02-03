札幌・中央警察署は、2026年2月2日にいずれも自称・札幌市東区に住む個人事業主の男（40）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、2月2日午後7時前、札幌市中央区南5条西2丁目にあるサウナ施設に正当な理由がないまま侵入した疑いが持たれています。従業員から「お金がないという男性客がいる」と警察に通報があり、駆け付けた警察官が従業員や客などに事情を聞いたところ、男は女性更衣室にも侵入していたこと