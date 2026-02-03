阪神に3年間在籍したビーズリー(C)産経新聞社球春の到来とともに、元虎戦士に対する期待感が上がっている。現地時間2月1日、韓国メディア『OSEN』は、KBOリーグの名門ロッテ・ジャイアンツの春季キャンプの模様をリポート。その中で今季からチームの一員となった元阪神の助っ人であるジェレミー・ビーズリーに対する好評を記した。【動画】巨人打線を翻弄した熱投！阪神ビーズリーのNPB時代をチェック要所での気迫ある投球が