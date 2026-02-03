巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が２日、宮崎キャンプで志願の２日連続ブルペン入り。「昨日出た課題を潰したくて入った」と立った捕手に全て直球で４３球を投げ込み、連投でフォームを微修正した。注目のキャンプ初日は２種の変化球を交えて５５球。課題として残った「体のブレ」を直すべく、体重移動時の並進運動を意識して傾斜から腕を振った。「あ〜クソ！」「６０点」など自身でつぶやきながら、終盤３７球目には「