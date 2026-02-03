脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が、３３歳の誕生日を迎えた。清原は２日に３３歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムを更新。「昨日みんなが祝ってくれた！」と記し、友人らに囲まれて穏やかな笑顔を浮かべたショットをシェアした。この投稿にファンからは「素敵な笑顔が見られて嬉しいです」「あなたの笑顔はいつまでも無敵です」「幸せいっぱいなのが、伝わりました」「いつも笑顔が溢れてて、あったかい空気感が