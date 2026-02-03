巨人の丸佳浩内野手（３６）が２日、全体のフリー打撃後の居残り特打で快音を響かせた。好調ぶりをアピールした。若手と一緒にフルメニューを消化したプロ１９年目は「体は元気です！今しかできないことをたくさんしっかりとやっています」とさわやかに笑った。サンマリンスタジアム宮崎にハツラツとした丸の姿が目立った。この日は、全体で２００球以上のロングティーに加え、守備、走塁、そしてフリー打撃を行い、個別練習