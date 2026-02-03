楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が２日、沖縄・金武キャンプ２日目の初ブルペンで“衝撃デビュー”を飾った。直球はいきなり最速１５３キロをマーク。受けた捕手が「（巨人の）則本さんのよう」と評したスライダーを交えて２５球を投じた。開幕１軍を見据えるルーキーの投球を周囲は絶賛。鮮烈なインパクトを残した。浮き上がるような快速球と鋭利な変化球で度肝を抜いた。「７、８割の力感でこのような球