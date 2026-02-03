◆サウジＣ・Ｇ１（１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル） サウジＣに出走するサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川厩舎）が２日、ネオムターフＣ・Ｇ１（１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、芝２１００メートル）に出走するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作厩舎）と、滋賀・栗東トレセンで国内最終追い切りとなる併せ馬を行った。内から３馬身ほど追走する形。直線では強め程度