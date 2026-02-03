ドジャースに加入したエドウィン・ディアス投手（31）がプエルトリコ代表として3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することが2日（日本時間3日）、発表された。1月31日（同1日）に同大会の参加辞退を検討してると米メディアに報じられたプエルトリコ代表だが、この日、MLBのXで「トランペットを鳴らせ！エドウィン・ディアスがプエルトリコチームと共に3度目の#WorldBaseballClassicに参戦