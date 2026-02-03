広島・森下暢仁投手（28）が2日、宮崎日南キャンプで初日から2日連続ブルペン入りした。変化球を織り交ぜながら28球を投げ、上々の試運転ぶりを披露した。大瀬良、床田ら主力の先発候補の中では唯一の“連投”。昨年8月に離脱する要因となった右肩の炎症の影響も感じさせることなく、チーム今春初実戦となる10日の紅白戦登板に向けて着々と準備を進めている。森下は自分の世界に入り込んでいた。プロ7年目で初めて、キャンプ初