復活へののろしが上がった。オリックス・吉田が、キャンプ2日目で初のブルペン入り。30球を投げ、昨年3月に右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けてから最速となる143キロを計測した。「鹿児島で自主トレをしていた時よりも、状態が上がっているなと。トレーナーさんもびっくりするぐらい、順調に進んでいます」ユニホームを着ての本格的な投球練習は、約1年半ぶり。「投げたくても投げられなかった怒りを、デ