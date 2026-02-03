ソフトバンクやマリナーズでプレーしたBC・栃木の川崎宗則内野手（44）が、中日キャンプに選手兼臨時コーチとして参加し、井上竜に気合を注入した。「チェスト！チェスト！」鹿児島の方言で気合の掛け声が、何度も球場内に響き渡った。村松や福永ら若手の早出組に参加した川崎は、二、三塁などの守備位置でノックを受けるなど軽快な動きを披露。守備の名手で「ムネリン」の愛称で慕われるムードメーカーの“加入”は効果て