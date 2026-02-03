広島・滝田一希投手（24）が2日、日南キャンプの全体練習前に左肘の違和感を訴え、練習を回避した。その後、宮崎市内の病院でMRI検査を受け、損傷が確認された。4日に群馬県館林市の病院で精密検査を受ける。課題だった制球が改善し、初の開幕1軍入りが期待された3年目の左腕。1日にはブルペンで投球練習していた。不名誉なキャンプリタイア1号。今後については、4日の検査結果を踏まえて判断する方針だ。