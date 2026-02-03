広島・佐々木が日南キャンプで2年目の進化を披露した。打撃練習で飛距離をアピール。逆風が吹く中、88スイングで左方向へ9本の柵越えを放ち「常に強く、全力で振ることを意識している。打球はいい感じなので継続したい」と汗を拭った。巨人からブルージェイズへ移籍した岡本モデルのバットを自分仕様の長さ、重さ（84・8センチ、880〜870グラム）に変えて使用。描く放物線は「スピンをかけるというより、バットに乗せて飛ばす