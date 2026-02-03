衆議院選挙は次の日曜日が投開票日です。砂川市では、自力で公共交通機関を利用することが難しい人などのために自宅の前に投票箱を積んだワゴン車を巡回させ期日前投票ができる取り組みが行われています。有権者の自宅前に停められた１台のワゴン車。中には、投票箱が積まれています。これは、砂川市が行う独自の期日前投票の取り組みです。高齢や障がいなどの理由で自力で最寄りの投票所に行くことが難しい有権者が事前に予約し自