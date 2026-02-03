【キーウ共同】ロシア軍が米宇宙企業スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」を備えた無人機でウクライナ各地を相次いで攻撃し被害が拡大している。電波妨害の影響を受けにくく、低空飛行で探知も難しいため迎撃は困難。ウクライナ政府は2日、未登録のスターリンク端末を使用できなくする措置を講じると発表した。