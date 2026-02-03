葉山町役場（資料写真）葉山町は２日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は１２８億９千万円で５年ぶりに減少した。歳入は、景気回復を受けて町民税が前年度比３・６％増、固定資産税は地価上昇などで０・８％増を見込む。都市計画税も０・７％伸び、町税全体は２・２％増の６２億７千万円余。構成比は２・５ポイント上がり４８・７％となった。歳出にはフリースクール支援や小学校の英語教育推進、民泊対策、犬の