巨人の育成２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）＝立正大＝が２日、２軍スタートとなった宮崎キャンプで早速ブルペン入り。「今日はもう０点です」と辛口の自己評価だったが、広陵の先輩・小林誠司捕手（３６）を相手に力強い球を投げ込んだ。視線の先には“大先輩”が座っていた。「一番受けてほしかったキャッチャー。プロで初めてのブルペンが誠司さんで、緊張はなかったけれど不思議な気持ち。本当に光栄でした」。最速