1月27日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」で、益若つばさが長男の中学受験期を振り返り、当時のママ友との距離感について率直に語った。 番組のテーマは「中学受験のリアル」。子どもを塾へ迎えに行く中で自然と生まれる保護者同士の会話や、情報交換の難しさが話題に上がった。テストの点数や志望校といったデリケートな話題が、いつの間にか共有されてしまう空気に戸惑った経験を語る出演者も多く、