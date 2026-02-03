NY株式2日（NY時間15:14）（日本時間05:14） ダウ平均49420.13（+527.66+1.08%） ナスダック23614.46（+152.64+0.65%） CME日経平均先物53955（大証終比：+1325+2.46%） 欧州株式2日終値 英FT100 10341.56（+118.02+1.15%） 独DAX 24797.52（+258.71+1.05%） 仏CAC40 8181.17（+54.64+0.67%） 米国債利回り 2年債 3.563（+0.041） 10年債 4.269（+0.034） 30年債 4.90