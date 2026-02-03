NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4652.60（-92.50-1.95%） 金４月限は続落。時間外取引では、強制決済の売りなどが出て下値を試した。欧州時間に入ると、安値拾いの買いが入った。日中取引では、ドル高を受けて手じまい売りが出た。 MINKABU PRESS