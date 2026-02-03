DeNAの新外国人右腕レイノルズ（パドレス）はやはりデカい。身長2メートル3で来日初ブルペン。スケールの大きい投球はインパクト抜群だ。長い腕から繰り出す直球は最速161キロ。試運転では球速145〜148キロと控えめで「全体的にストライクゾーンがメジャーよりも低め。横も少し広いかな」と日米の違いの確認に重点を置いた。クイック投法も交え、カットボールやスイーパー、カーブ、スプリットを丁寧にコースに投げ分ける器用