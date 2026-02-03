ヤクルト・ドラフト4位の増居（トヨタ自動車）がブルペン入りし、44球投げた。中村悠に持ち球のカーブ、スライダー、チェンジアップ、スプリットを投げ「凄く緊張した。なかなか捕ってもらう機会はないと思うので、今持っているものは全部」と振り返った。受けた中村悠は「器用。コントロールが凄くいい」と評価した。