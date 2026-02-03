金武のブルペンに「強烈！」「エグいんちゃう？」と感嘆の声が響いた。楽天のドラフト1位・藤原（花園大）がブルペン入り。カーブ、スライダー、スプリットを交えて25球投げる間、受ける捕手・堀内の心の声が何度も漏れていた。時折、帽子を飛ばす躍動感のあるフォームから、力強くミットを叩き続けた。最速156キロの即戦力右腕は「7、8割の力感」ながら早くも153キロを計測。それでも「まだまだです」と涼しい顔でキャンプ初