1971年1月31日にスタートした『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）。放送開始55周年を記念して2026年2月1日（日）の放送では、26年前に出場した銀婚さんと、その娘夫婦である新婚さんの親子二世代が登場！ 【TVer】放送開始55周年記念”26年前出演”新婚さん×”娘夫婦”新婚さん 親子共演スペシャル 2000年4月16日放送回にご出演・今でもラブラブな銀婚さん まず登場したのは、26年前、当番組に出演した銀婚さん