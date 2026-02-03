メジャー通算47発のパワーはだてではない。巨人の新外国人・ダルベック（ロイヤルズ3A）が初の屋外フリー打撃でいきなり柵越え13本をマーク。両翼100メートル、中堅122メートルのサンマリン宮崎が小さく感じる打球を飛ばし続け「真芯で捉えた打球も多かったですし、非常に納得のいく仕上がりでした」と充実の表情を浮かべた。時差ぼけの影響があるとは思えない、衝撃の56スイングだった。“来日1号”は8スイング目。左中間へ軽